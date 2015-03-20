За захопленням «Укртранснафти» стоять «Єремеєв, Фірташ і Ко» - депутат БПП

Про це заявив народний депутат Олександр Шевченко (фракція партії «Блок Петра Порошенка») у коментарі УНІАН.

Він підкреслив: «За цим (події 19 березня, коли наглядова рада відсторонила Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління «Укртранснафти» - УНІАН) стоять народний депутат України Ігор Єремеєв, Фірташ і Ко, а Мірошник - колишній працівник СБУ в Луганській області, який фактично керував врізками у трубопроводи, сам себе призначив керувати компанією».

«Чому не подобається Лазорко? Тому що він викрив крадіжку компанією Єремеєва 20 тисяч тонн нафти, яка була фактично вкрадена у трубопроводі Херсон - Одеса», - сказав Шевченко.

За його словами, завдяки діяльності Лазорка на сьогодні в «Укртранснафті» немає «жодних непогашених кредитів, а на рахунку є мільярди гривень, і від цього в Єремеєва, міністра енергетики Володимира Демчишина та інших очі засвітилися, бо вони хочуть добратися до тих мільярдів, щоб їх розкрасти».

Шевченко зазначив, що у зв’язку з учорашнім «рейдерським захопленням» «Укртранснафти» виникає питання: «кого хочуть перемогти - Коломойського, який був на стороні Майдану, який допомагав Майдану?».

«У той же час немає жодних санкцій щодо тих людей, які голосували за диктаторські закони 16 січня, вони зараз у шоколаді», - сказав депутат.

На його думку, сьогодні, по суті, відбувається реванш тих, хто був при владі за часів режиму Віктора Януковича.

Читайте такожЗа атакою на «Укртранснафту» криється спроба відібрати прибуток компанії - ЛазоркоШевченко наголосив на юридичних порушеннях, бо «ніяких рішень уряду щодо «Укртранснафти» не було, а цей СБУшник підробив документи у своєму стилі». «Це безпредєл», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на НАК «Нафтогаз України», яка контролює 100% акцій «Укртранснафти», 19 березня наглядова рада компанії усунула Лазорка від виконання обов'язків голови правління «Укртранснафти». Іншим рішенням наглядова рада обрала колишнього співробітника СБУ Юрія Мірошника т.в.о. голови правління «Укртранснафти».

Лазорко вважає ці рішення необгрунтованими. За його словами, підставою для його усунення може бути тільки здійснення ним якоїсь злочинної бездіяльності або завдання шкоди компанії «Укртранснафта».

Він розповів, що 19 березня в його кабінет прийшли голова наглядової ради компанії Олександр Савченко, який також є директором департаменту з безпеки «Нафтогазу», в супроводі близько 10 чоловік. За словами Лазорка, Савченко мав вручити йому протокол наглядової ради про тимчасове усунення від керівництва. «Савченко дав мені завірену копію протоколу з власним підписом, без підписів членів наглядової ради», - сказав Лазорко, відзначивши, що в компетенцію наглядової ради, дійсно, входить усунення голови правління «Укртранснафти» за результатами або на період службового розслідування.

«До сьогодні ніякої службової перевірки «Нафтогазом України» не здійснювалося і претензій до мене з боку галузевого міністерства (Міненерговугілля) і керівництва НАК не було», - наголосив Лазорко.

Читайте такожГолова «Укртранснафти» вважає необґрунтованим своє відсторонення«Я сказав про це Савченку, який мені відповів: «Ви що, Інтернет не читаєте? Ви ж знаєте, що є такий депутат Сергій Лещенко з «Української правди», який проводить своє службове розслідування і стверджує, що ви незаконно витрачаєте державні гроші», - повідомив Лазорко і відзначив, що після слів Савченка до його кабінету, виламавши двері, увірвалися 10 чоловік. «Коли я все це побачив, узяв речі й пішов до кабінету фінансового директора з тим, щоб далі справами займалися представники охорони компанії», - відзначив Лазорко.

Він також заявив, що за атакою на «Укртранснафту» криється спроба відібрати близько 2 млрд грн коштів підприємства.

Крім того, однією з версій атаки на держкомпанію Лазорко назвав судові спори з приватними компаніями, що контролюються народним депутатом Ігорем Єремеєвим, які шляхом підкупу судді намагалися оволодіти кількома десятками тисяч тонн нафти, що знаходиться в нафтопроводах компанії.