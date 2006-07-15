Голова ВР Криму розповів в СБУ все

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО в ході робочої поїздки до Києва зустрівся з керівником Служби Безпеки України Ігорем ДРІЖЧАНИМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі голови ВР АРК, під час зустрічі були обговорені кримські проблеми в суспільно-політичній, соціально-економічній, міжетнічній і міжконфесійній сферах.

Зокрема, голова кримського парламенту поінформував керівника СБУ про розвиток ситуації в місті Бахчисараї навколо одного з ринків, розташованого на місці історичних святинь кримських татар. Учасники зустрічі підкреслили неприпустимість використання такого роду проблем для нагнітання міжетнічної напруженості.

Характеризуючи кримську ситуацію, А.ГРИЦЕНКО сказав: «Незважаючи на прагнення окремих політиків і політичних сил загострити кримські проблеми у власних цілях, керівництво Криму контролює суспільно-політичну і соціально-економічну ситуацію в автономії і не допустить її використання як фактора загрози інтересам національної безпеки України».

«Ми в змозі забезпечити безпеку кримчан і гостей нашого сонячного півострова», – підкреслив голова Верховної Ради Криму.

Голова Служби Безпеки України висловив розуміння і підтримку голови кримського парламенту щодо обговорених проблем, пообіцявши необхідне сприяння в рамках чинного законодавства.

Учасники зустрічі ще раз підкреслили необхідність вирішення всіх існуючих проблем демократичним шляхом і з чітким дотриманням законів.