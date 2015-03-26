Україна очікує оціночні місії ООН та ЄС щодо миротворців - МЗС

Про це у Твіттер’ю повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, на зустрічі у «нормандському форматі» на рівні заступників міністрів закордонних справ у Парижі 25 березня обговорювались питання щодо направлення на Донбас миротворчої місії.

«Миротворчі місії ООН і ЄС обговорювалися. Чекаємо оціночних місій організацій. Згоден, порушенню кордону треба покласти край», - написав Пристайко.

Читайте такожНімеччина готова обговорювати питання направлення миротворців на Донбас - посол України

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Петро Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зазначив, що кращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

Тоді ж, 18 лютого, РНБО прийняла рішення звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримки миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН має бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

12 березня глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські заявив, що Європейський Союз ще не визначився з позицією щодо розміщення миротворців на Донбасі.