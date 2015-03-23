Зустріч "нормандської четвірки" в Парижі пройде на рівні високих представників МЗС - Штайнмаєр

19:31, 23 березня 2015
Політика
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Запланована на середу, 25 березня, в Парижі зустріч "нормандської четвірки", що включає Німеччину, Росію, Україну і Францію, з врегулювання кризи в Україні проводитиметься на рівні високих представників МЗС цих країн.

REUTERS

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

"У середу в Парижі пройде зустріч високих представників Німеччини, України і Росії", - сказав він.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні заявив, що зустріч у Парижі 25 березня проведуть політдиректори МЗС "нормандської четвірки", що включає Німеччину, Росію, Україну та Францію. На запитання ТАСС, чи не планується зустріч глав МЗС четвірки, Сергій Ларов сказав: "Поки що тільки політдиректори".

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс сьогодні повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі заплановано провести в Парижі 25 березня.

При цьому він не зміг сказати, на якому рівні буде ця зустріч, але зазначив, що "це не буде рівень міністрів закордонних справ".

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