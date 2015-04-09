ВР ухвалила закон про збільшення чисельності СБУ у разі воєнного стану

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 268 народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є «передбачення ресурсу сил (штатної чисельності), необхідного для виконання Службою безпеки України покладених на неї завдань в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також врегулювання питання визначення чисельності Служби безпеки України на період дії воєнного стану».

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Так, законом затверджено загальну чисельність СБУ в кількості 27 тис. осіб, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) - у кількості 31 тис. осіб, а на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом України на особливий період.

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський зазначив, що на сьогодні, згідно з Законом "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", чисельність СБУ становить 31 050 осіб. Водночас, за його словами, цим законом не вирішується питання чисельності Служби безпеки України в особливий період.

Тому, пояснив Пашинський, виникла необхідність у законодавчому визначенні загальної чисельності СБУ в мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) та врегулювання питання щодо чисельності Служби безпеки України на період дії воєнного стану.