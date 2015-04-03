У Нацгвардії вже звільнено в запас 97% бійців, які підлягають демобілізації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

Зазначається, що додому повертаються військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією навесні минулого року, більшість з них служили у зоні проведення АТО.

Як зазначив заступник командувача Національної гвардії України з питань роботи з особовим складом генерал-майор Ярослав Сподар, демобілізація не призведе до зниження боєздатності – на місце демобілізованих прийдуть військовослужбовці, що призвані у четверту хвилю мобілізації.

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Крім того, у зв’язку з початком весняного призову розпочато звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Понад 6 тисяч юнаків мають повернутись додому. Звільнення проводитиметься у шість етапів, останній з яких має закінчитись до 31 травня.

На сьогодні звільнено в запас 359 юнаків, звільнення триває згідно з графіком, йдеться в повідомленні.