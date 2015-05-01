Чернівецька міськрада заборонила на території міста діяльність КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 33 депутати із 37 зареєстрованих на сесії 30 квітня.

Депутати рекомендували органам державної реєстрації Міністерства юстиції України до 1 липня 2015 року скасувати всі раніше здійснені акти реєстрації (легалізації) структурних підрозділів КПУ на території Чернівців та районів у місті.

Читайте такожУ Києві на мітингу комуністів відбулися перші заворушення

Разом з тим депутати не ухвалили рішення про заборону діяльності у місті Партії регіонів, партії «Опозиційний блок» та Партії розвитку України. Зокрема, за заборону діяльності на території Чернівців осередків Партії регіонів проголосували 28 депутатів, «Опозиційного блоку» – 24, Партії розвитку - 25 депутатів.

Депутати проголосували за заборону КПУ лише після того як до сесійної зали увійшли учасники АТО.