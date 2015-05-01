У Чернігові на мітинг зібралися 70 комуністів

Як передає кореспондент УНІАН, офіційним організатором демонстрації та мітингу виступили не комуністи, а наближені до них організації - місцеві осередки Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” та Антифашистського комітету України.

Учасники заходів пройшли проспектами Перемоги та Миру до Красної площі. На одній із ділянок їхньої ходи міліція тимчасово перекрила рух автотранспорту. Учасники демонстрації несли традиційні гасла “Мир, труд, май”, прапор Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць і червоний стяг.

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У сквері імені Попудренка відбувся мітинг з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих. Промовці на мітингу негативно оцінили події в Україні, зокрема, військові дії на сході та знесення представниками націоналістичних організації пам'ятників радянським діячам, а також наголосили на необхідності встановлення в суспільстві соціальної справедливості.

Акція комуністів пройшла мирно. Хоча представники націоналістичних сил були присутні на заході, але жодних спроб перешкоджати комуністам не чинили.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС в Чернігівській області, жодних порушень громадського порядку під час акції не зафіксовано.