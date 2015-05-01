Україна посилила охорону кордону на Волині та Рівненщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького прикордонного загону, упродовж травневих свят в пунктах пропуску здійснюватиметься посилений прикордонний контроль, направлений на припинення спроб перетинання державного кордону терористами та незаконного переміщення через нього зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів, що можуть бути використані як засоби вчинення терактів.

Читайте такожОдеські прикордонники посилили заходи безпеки в прибережній зоніКрім того, в рамках додаткових тимчасових режимних обмежень, введених минулого року, в усіх контрольованих прикордонних районах області забороняється: проживання в прикордонній смузі громадян Російської Федерації, яким не надано дозвіл на постійне проживання на території України, використання в транспортних засобах радіостанцій, крім спеціального транспорту, рух транспортних засобів на дорогах, що ведуть від населених пунктів до державного кордону і не забезпечують їх пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон (крім сільськогосподарської техніки, яка проводить роботи), зупинку транспортних засобів на узбіччях доріг на ділянках місцевості між державним кордоном та пунктами пропуску для автомобільного сполучення «Городище», «Прикладники», «Дольськ», «Доманове», «Піща», «Пулемець», вихід маломірних плавзасобів на водні об’єкти в межах прикордонної смуги.