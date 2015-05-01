Завтра потрапити на Куликове поле в Одесі можна буде тільки через металошукачі

Як передає кореспондент УНІАН, інструктаж відбувся на Куликовому полі. У ньому взяли участь представники міліцейських спецпідрозділів, а також Національної гвардії, ДАІ і т. д. По Куликову полю пройшло кілька десятків одиниць спеціальної техніки (бронетранспортери, бронемашини, автомобілі ДАІ).

Інструктаж, в якому взяв участь голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця, провів начальник регіонального штабу МВС Іван Катеринчук.

Катеринчук зазначив, що зусилля всіх без винятку органів і підрозділів внутрішніх справ області спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку під час проведення травневих заходів.

На завершення інструктажу колони правоохоронців і автотранспорту пройшли урочистим маршем і попрямували до місць несення служби.

Охоронятимуть правопорядок в Одесі й області більш як 4 тисячі правоохоронців, задіюється 54 одиниці автотехніки. Спільно з місцевими правоохоронцями в охороні порядку беруть участь 1 тис. співробітників міліції, відряджених для надання практичної допомоги з 14 регіонів України, 600 військовослужбовців Національної гвардії України і 500 членів громадських формувань.

Читайте такожВ Одесу через Першотравень стягують сили "Альфи" і військову техніку (фото)Як повідомляв УНІАН, до Одеси із зони проведення антитерористичної операції з метою протидії терористам у місті під час травневих свят прибула велика група співробітників СБУ. З цією групою прибув перший заступник голови служби безпеки Василь Грицак.

2 травня особливо посилять заходи безпеки на Куликовому полі - територію охоронятиме міліція, проходження на площу передбачається через рамки металошукачів.

2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 осіб.