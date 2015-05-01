Луценко вважає Фірташа загнаним в кут хижаком

Таку оцінку ситуації дає народний депутат, лідер фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Фірташа звинувачують у підкупі індійських чиновників. Він розповідає суду про свою роль в українській політиці. Це - форма захисту. Він не хоче говорити правду про індійську угоду і банально переводить стрілки», - зазначає політик.

«Чи говорить він правду про українські події? Теж ні. Бо лише віденський суддя може не знати про роль Фірташа в президентстві Януковича. Після фактичного самоусунення Ахметова від просування Януковича в 2009 році саме Фірташ і Льовочкін повезли його в Москву, фінансували і організовували його виборчу кампанію.

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«Принаймні за цей рік Парламент (в тому числі і БПП (Блок Петра Порошенка - УНІАН) забрав у його облгазів безкоштовне паразитування на державній трубі; Уряд (в тому числі і міністри БПП) розірвав кабальні угоди по оренді ГЗК; ГПУ та МВС активно займається газовими махінаціями структур Фірташа.

Чому? Бо більшість політиків після Майдану усвідомили, що гроші олігархів - ніщо в порівнянні з думкою людей. Як тільки ми зможемо подолати ще монополію олігархів на ЗМІ - час фірташів, ахметових та інших остаточно мине»,- підкреслює Луценко.