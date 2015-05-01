Українські рятувальники прилетіли в Катманду чартером

Рятувальники долетіли до Катманду чартерним літаком, адже борт вітчизняного Міністерства оборони, який мав доправити їх до столиці Непалу, зламався і залишився в індійському Делі. Його полагодять не раніше 3 травня. Саме цим літаком планували потому евакуювати українців з Непалу - охочих повернутися на батьківщину натепер близько 100, повідомляє сайт 5 каналу.

Загалом на день трагедії в Непалі перебували 210 наших співвітчизників. І досі 46 українців так і не вийшли на зв'язок після землетрусу.

Читайте такожМЗС: у Непалі 209 українців, 48 не виходять на зв'язок, даних про загиблих немаєТим часом, як повідомляється, тисячі іноземців лишаються зниклими безвісти від часу землетрусу, що стався минулої суботи в Непалі. Серед них, зокрема, тисяча громадян Євросоюзу. Рятувальники заспокоюють - зниклі не обов'язково загинули, а можуть бути відрізаними від світу в якомусь з віддалених селищ, дороги до яких знищені землетрусом.

До багатьох пошуковці не можуть дістатися і досі, лишень скидають харчі і воду з гелікоптерів. Рятувальні роботи не припиняються по всій країні. За останніми даними, жертвами стихії стали 6 тис. 300 людей, поранені - понад 14 тис.