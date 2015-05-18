США підтримуватимуть імплементацію Мінських угод - Нуланд

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала журналістам за підсумками переговорів у Москві із заступниками міністра закордонних справ Росії Григорієм Карасіним і Сергієм Рябковим.

"Ми обговорювали питання про те, як далі розвивати той здобуток, який встановлений у Сочі, коли Лавров і Керрі обговорювали ці питання. Ми говорили, зокрема, як США можуть підтримувати імплементацію Мінських домовленостей", - сказала Нуланд.

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За її словами, у ході сьогоднішніх зустрічей у Москві обговорювалося забезпечення цього перемир'я і припинення вогню, особливо в Широкиному.

Нуланд зазначила, що сторони також говорили про політичну діяльність і про те, як створити умови для переговорів за Конституцією України.

Крім того, обговорювалося поліпшення умов життя для жителів Луганська і Донецька, додала вона.

Помічник держсекретаря США також наголосила на важливості інспекцій російських "гуманітарних конвоїв", що поставляються в Україну.

"Ми хочемо підтримувати повну реалізацію Мінських домовленостей, і ми робимо це спільно з Францією, Німеччиною, з усіма учасниками нормандського формату", - сказала Нуланд.