Бойовики на Донбасі озброєні краще за деякі європейські армії – глава МЗС Литви

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Reuters, пише Українська правда.

За його словами, інформація про те, що РФ рухає свої війська у напрямку Донецька та Маріуполя, є правдивою.

"Ми стурбовані цією концентрацією військ, і це великі цифри", - наголосив Лінкявічюс.

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"Ці угруповання, сепаратисти, обладнані краще, ніж деякі європейські армії", -зауважив він.

Лінкявічюс також висловив думку, що проросійські сепаратисти в Україні використовують тимчасове затишшя у військових діях, щоб перегрупуватися, а не для де-ескалації.

Він також наголосив, що життєво важливо продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій і дипломатичної ізоляції.

"Якщо ми не будемо продовжувати тиск... це буде сигналом (для Росії) діяти", - сказав він.

"Якщо вони не припинять підтримку, не зупинять постачання зброї, включаючи важке озброєння, танки ... ми не можемо говорити про якийсь прогрес, будь-які зміни у політиці", - наголосив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, згідно з матеріалами доповіді російського опозиціонера Бориса Нємцова, опублікованими після його вбивства, всі ключові військові успіхи проросійських бойовиків на Донбасі були забезпечені частинами російської армії.

Згідно з доповіддю, тільки в боях під Дебальцевим на Донеччині в січні-лютому 2015 загинули 70 російських десантників, під Іловайськом загинули близько 150 російських солдатів.

Також там стверджується, що вербування, озброєння і перекидання на Донбас бойовиків- "добровольців" здійснює російська влада.

Про присутність частин російської регулярної армії на сході України неодноразово заявляли влада України, країн ЄС, США та в командуванні НАТО. Росія всі звинувачення та докази відкидає, заявляючи, що російські громадяни, які воюють в Україні, це добровольці, які звільнилися зі служби в армії або взяли відпустку, і самостійно придбали або захопили зброю.

Згідно з останніми даними штабу АТО, оприлюдненими 23 травня, на окупованих територіях Донбасу перебувають близько 8860 російських військових.