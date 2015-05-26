У НАТО вважають, що російські війська здатні вторгнутися в Україну в стислі терміни

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Апостроф.

Стаматопулос зазначив, що НАТО «стурбоване присутністю російських збройних сил по обидва боки російсько-українського кордону.»

«Подібна присутність російських військ є засобом залякування та тиску на Київ і Україну. Таким чином, вже така військова присутність являє собою проблему. І хоча Росія та підтримувані нею сепаратисти мають у своєму розпорядженні засоби для проведення нових атак в стислі терміни, ми вважаємо за краще утримуватися від припущень щодо можливих намірів», - зазначив представник НАТО.

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Також стурбованість Альянсу викликає постійне нарощування військової могутності, яке спостерігається вже тривалий час.

Окремо Стаматопулос зазначив, що міністри закордонних справ країн НАТО раніше «підтвердили неухильну підтримку Альянсом суверенітету й територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів, (...) і закликали Росію продемонструвати прихильність до політичного врегулювання конфлікту в Україні».

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, у Альянсу є великий обсяг інформації, який доводить присутність російських військ на Донбасі.