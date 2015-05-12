Під Дебальцевим загинуло 70 російських військових - доповідь Нємцова

Про це йдеться в доповіді "Путін. Війна", який підготували соратники убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів, передає РБК.

Про загибель військових Нємцову розповіли представники їхніх сімей, які попросили допомоги в боротьбі за виплату російською владою компенсацій. У доповіді йдеться, що військових перед відправкою на Донбас змушували звільнятися з лав збройних сил і видавати себе за добровольців. Міноборони Росії обіцяло платити компенсації за смерть і каліцтва, незважаючи на звільнення. Однак, стверджується в доповіді, ця обіцянка виконана не була.

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Також у доповіді наводяться дані про 150 російських військових, які загинули влітку минулого року під Іловайськом. Родичі цих військових нібито отримали по 2 млн рублів, давши підписку про нерозголошення даних про їхню загибель.

12 травня відбудеться презентація 64-сторінкової доповіді Нємцова, після чого ввона з'явиться у відкритому доступі в Мережі.