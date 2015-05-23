На окупованому Донбасі перебуває майже 8,9 тисяч російських військових - штаб АТО

На окупованих територіях Донбасу продовжують перебувати 8,86 тис. російських військових.

Про це заявив на брифінгу заступник керівника АТО Сергій Галушко, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Російська Федерація продовжує утримувати вздовж наших кордонів і на нашій території угруповання, які в кількісному складі включають 45 батальйонних і 16 ротних тактичних груп. Безпосередньо на наших територіях, де відзначається діяльність зазначених угруповань, ми оцінюємо ці угруповання в 8,86 осіб», - сказав він.

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За його словами, крім того за даними розвідки на території України також перебуває 4 тактичних ракетних комплекси «Точка-У», 190 танків, 520 бойових броньованих машин.

Крім того, за його словами, незаконні бандформування на території так званих «ДНР» і «ЛНР» продовжують нарощувати свій потенціал.

«Ті «страшилки», що їх поширюють так звані «ДНР» і «ЛНР», що вони хочуть розширити свою територію до кордонів Донецької і Луганської областей, я вважаю, що це для того, аби нагнітати обстановку й тримати громадян і військових у напрузі», - сказав він.