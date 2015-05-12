Усі ключові військові успіхи бойовиків в Україні забезпечила російська армія – доповідь Нємцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в Москві на презентації доповіді "Путін.Війна" про російське вторгнення в Україну сказав співавтор доповіді, російський опозиціонер Ілля Яшин.

"Усі ключові успіхи, військові успіхи сепаратистів були забезпечені частинами російської армії", - сказав Яшин.

За його словами, масове вторгнення російської армії відбувалося в два етапи - перший у серпні 2014 року, коли було зупинено наступ української армії й створено умови для оточення під Іловайськом, друге - під час боїв за Дебальцеве взимку цього року. Як сказав Яшин, усе це змусило піти президента України Петра Порошенка на переговори в Мінську, причому бойовиків фактично представляв особисто президент РФ Володимир Путін.

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Яшин повідомив, що в доповіді зібрано "показання" російських військових, які беруть участь у боях в Україні.

"Війна з Україною, неоголошена війна, підла, цинічна війна - це злочин проти всього російського народу. Ми платимо за це життям наших співгромадян, ми платимо за це економічною кризою, ми платимо за це політичною ізоляцією... Путін увійде в історію Росії як президент, за якого росіяни та українці стали ворогами. Це історичний вирок Путіну як державному діячу", - заявив Яшин.

Він переконаний, що рано чи пізно Путін піде, а росіянам і українцям потрібно буде налагоджувати відносини. "Для того, щоб налагодити нормальні добросусідські відносини з братнім українським народом, треба робити кроки вже зараз. Найголовніше - це говорити правду. Ця доповідь переслідує головну мету - розповісти людям правду: керівництво нашої країни несе відповідальність за злочин, несе відповідальність за авантюру, жертвами якої стали як українські громадяни, так і наші російські громадяни", - сказав Яшин.

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За його словами, доповідь видано накладом 2 тис. примірників, і зараз проводиться збір коштів для додаткового видання, щоб доповідь прочитали якомога більше росіян.

"Наша аудиторія - це весь російський народ, ті люди, які вірять Путіну, які його не підтримують. Ми хочемо запропонувати суспільству дискусію й розповісти людям правду. Ми хочемо викрити Путіна в брехні", - зазначив Яшин.