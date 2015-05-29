Санкції не досягли мети змінити курс РФ, але вони змушують її сплачувати ціну за дії в Україні - Пайфер



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії ”Сізіфів труд глобального лідерства: фокус на США” в рамках 8-го Київського безпекового форуму.

”Дуже важливим буде, якщо Сполучені Штати та Європейський Союз зберігатимуть економічні санкції проти Росії та будуть готовими посилити ці санкції, якщо на сході (України) будуть нові військові дії чи якщо Москва не виконає свою частину зобов`язань щодо імплементації положень Мінських угод”, - заявив Пайфер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЕкс-посол США прокоментував заяву Медвєдєва щодо України і НАТО

На його переконання, економічні санкції вже мають значний вплив на економіку Росії. ”Однак вони ще не досягли політичної мети щодо змінення російського політичного курсу, але доти, доки санкції продовжуватимуть діяти, економічна ціна для Росії зростатиме”, - вважає Пайфер.