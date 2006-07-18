У засіданні парламенту оголошено чергову перерву
12:31, 18 липня 2006Політика
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Депутати зберуться о 16.00
Ранкове засідання Верховної Ради закрито. Вечірнє засідання розпочнеться о 16-й годині.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр МОРОЗ повідомив у сесійній залі, що робоча група завершує роботу над розподілом народних депутатів за парламентськими комітетами і керівних посад у цих комітетах.
Також О.МОРОЗ повідомив про те, що о 15.00 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій Верховної Ради.
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