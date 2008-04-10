П`ятницький: Україна цілком готова до вступу в СОТ

На сьогодні Україна цілком підготовлена до вступу у Світову організацію торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економіки Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ під час виступу у парламенті з інформацію уряду щодо законопроектів з питань вступу до СОТ.

Він наголосив, що ті закони, які Україні ще необхідно ухвалити, «є фактично косметичними, які вводять в обіг норми, що викликані вимогами часу».

В.П`ЯТНИЦЬКИЙ наголосив, що Україна має усю належну законодавчу базу та інституції, аби працювати у рамках СОТ. Він нагадав, що було ухвалено 60 нормативних актів для вступу України до цієї організації.

При цьому В.ПЯТНИЦЬКИЙ нагадав, що необхідно ратифікувати протокол про вступ України до СОТ. Він наголосив, що згідно з цим протоколу митний тариф на аграрну продукцію в середньому буде становити 11%, а на промислову - 5%. При цьому, за словами заступника міністра, митний тариф на цукор становитиме 50%.

В.ПЯТНИЦЬКИЙ також зауважив, що Україна багато зробила у сфері захисту прав інтелектуальної власності. «Ми фактично наблизилися до того рівня, який діє в ЄС», - сказав він.