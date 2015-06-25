"Ісламська держава" опублікувала страту 12 бойовиків "Армії ісламу"
18:18, 25 червня 2015Політика
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Бойовики угруповання "Ісламська держава" розмістили в інтернеті відео вбивства 12 осіб, що ймовірно належать до угруповання "Армія ісламу".
Бойовики ІГ похвалилися нової стратою / Фото зі сторінки бойовиків
Як стверджують в "Ісламській державі", обезголовлені ісламісти з воюючого в Сирії угруповання бойовиків нападали на ІД, повідомляє Російська служба ВВС.
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Раніше стало відомо, що бойовики "Ісламської держави" увійшли в сирійське місто Кобани - через кілька місяців після того, як їх звідти витіснили курдські сили.
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