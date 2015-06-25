"Ісламська держава" опублікувала страту 12 бойовиків "Армії ісламу"

Як стверджують в "Ісламській державі", обезголовлені ісламісти з воюючого в Сирії угруповання бойовиків нападали на ІД, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше стало відомо, що бойовики "Ісламської держави" увійшли в сирійське місто Кобани - через кілька місяців після того, як їх звідти витіснили курдські сили.