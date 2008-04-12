Блок талановитого ”клона” Омельченка може підтримати екс-мера Києва

У Києві створено виборчий блок однофамільця екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішній міжпартійній конференції Київської міської організації Партії малого та середнього бізнесу та столичної організації партії «Народна влада» створено виборчий блок імені ОМЕЛЬЧЕНКА Олександра Олександровича для участі у перевиборах у столиці, призначених на 25 травня цього року.

Як повідомив керівник виборчого штабу блоку Олександр БОЯРИНЦЕВ, сьогодні також затверджено список кандидатів у депутати Київради від блоку, до якого увійшли 13 осіб, і очолює цей список О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

О.БОЯРИНЦЕВ зазначив, що їхній кандидат у мери О.ОМЕЛЬЧЕНКО 1977 року народження і не є родичем екс-мера столиці.

«Він дуже молодий, йому 31 рік, але він вже встиг побувати керівником деяких підприємств, зміг проявити себе як талановитий керівник», - сказав керівник виборчого штабу.

Сам кандидат не був присутнім на сьогоднішній міжпартійній конференції. Однак О.БОЯРИНЦЕВ пред’явив журналістам нотаріально завірену згоду О.ОМЕЛЬЧЕНКА на використання його прізвища у назві блоку.

Керівник штабу також не виключив, що блок підтримає на виборах Київського міського голови колишнього столичного міського голову Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

«Ми не збираємося експлуатувати цей бренд, тому що наш О.ОМЕЛЬЧЕНКО також видатна особистість», - сказав О.БОЯРИНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, колишній Київський міський голова О.ОМЕЛЬЧЕНКО також братиме участь у виборах мера столиці. 10 квітня було створено виборчий блок “Блок Олександра Омельченка”.

Сам екс-мер заявляв, що оскаржить створення Партією малого та середнього бізнесу та партією “Народна влада” “Блоку Омельченка”.