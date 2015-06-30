У четвер Рада розгляне призначення Грицака на посаду голови СБУ - джерело
18:06, 30 червня 2015Політика
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Верховна Рада у четвер має розглянути кандидатуру Василя Грицака на посаду голови Служби безпеки України.
Т.в.о. голови СБУ Василь Грицак / Фото УНІАН
Про це повідомили джерела у парламенті, повідомляє "Українська правда".
За Конституцією, президент подає до Верховної Ради подання про призначення голови СБУ. Парламент має затвердити це подання.
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Як повідомляв УНІАН, 18 червня нардепи підтримали відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.
Рада може призначити нового главу СБУ вже в четвер
Згодом Порошенко представив колективу тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Василя Грицака, який раніше був першим заступником голови Служби безпеки України.
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