У четвер Рада розгляне призначення Грицака на посаду голови СБУ - джерело

Про це повідомили джерела у парламенті, повідомляє "Українська правда".

За Конституцією, президент подає до Верховної Ради подання про призначення голови СБУ. Парламент має затвердити це подання.

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Як повідомляв УНІАН, 18 червня нардепи підтримали відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

Згодом Порошенко представив колективу тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Василя Грицака, який раніше був першим заступником голови Служби безпеки України.