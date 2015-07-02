Фракція Ляшка голосуватиме за призначення Грицака та за звільнення Шевченка

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення Василя Грицака головою СБУ та про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив координатор парламентської коаліції Олег Ляшко.

Він зазначив, що фракція Радикальної партії голосуватиме і за призначення Грицака, і за звільнення Шевченка.

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Ляшко повідомив, що сьогодні парламент не розглядатиме нову кандидатуру на посаду міністра екології.

Він також повідомив, що парламент сьогодні не розглядатиме питання щодо звільнення Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я, оскільки не має відповідного подання Кабміну з цього приводу.