Фракція Ляшка голосуватиме за призначення Грицака та за звільнення Шевченка
Ляшко повідомив, що сьогодні Рада не розглядатиме нову кандидатуру на посаду міністра екології.
Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення Василя Грицака головою СБУ та про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив координатор парламентської коаліції Олег Ляшко.
Він зазначив, що фракція Радикальної партії голосуватиме і за призначення Грицака, і за звільнення Шевченка.
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Ляшко повідомив, що сьогодні парламент не розглядатиме нову кандидатуру на посаду міністра екології.
Він також повідомив, що парламент сьогодні не розглядатиме питання щодо звільнення Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я, оскільки не має відповідного подання Кабміну з цього приводу.