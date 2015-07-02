Кононенко: міністр охорони здоров'я Квіташвілі подав у відставку

Про це повідомив перший заступник Голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко. За його словами, Кабінет міністрів заяву Олександра Квіташвілі ще не розглядав.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, виступаючи в парламенті заявив, що його політсила має багато питань у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я" і що БПП "не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві".

В той же день Олександр Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.