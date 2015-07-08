В Раді планують наступного тижня направити в КС законопроект щодо децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Гройсман сьогодні під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

«На наступному тижні заплановано перше голосування в 226 голосів – направлення до Конституційного суду, а в серпні місяці за календарним планом має відбутися прийняття остаточного тексту, теж 226 (голосів), і момент істини – вересень місяць, 300 голосів народних депутатів України», - зазначив спікер.

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«Відтоді ми зможемо розпочати з вами новітню європейську сучасну історію розвитку нашої держави», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Конституційна комісія затвердила проект змін до Основного Закону у частині децентралізації.

Змінами, зокрема, передбачено, що систему адміністративно-територіального устрою становлять адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони.

Виконавчу владу в областях і районах, у Києві та Севастополі здійснюватимуть префекти, яких призначає на посаду та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів.

Президент Петро Порошенко 1 липня зареєстрував у Верховній Раді проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).