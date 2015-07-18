У Кривому Розі нагородили орденами загиблих бійців батальйону "Кривбас"

Нагороди загиблим бійцям вручали куратор батальйону Микола Колесник; командир батальйону Віктор Почерняєв; народний депутат України Борис Філатов.

Всього з початку активних бойових дій на Сході України загинули 49 бійців батальйону «Кривбас». Фактично кожен п'ятий солдат з особового складу батальйону «Кривбас» не повернувся додому. 187 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, більш 20 вважаються тимчасово зниклими. В даний час в зоні проведення АТО знаходяться понад 200 бійців цього батальйону.

На церемонії нагородження були присутні рідні, близькі, друзі, товариші по службі загиблих бійців, а також небайдужі городяни.

«Такі заходи, які ми проводимо сьогодні, сім'ям загиблих бійців необхідні, - упевнений заступник комбата батальйону «Кривбас» Юрій Сіньковський. – Вони дозволяють об'єднати людей і показати, родичам загиблих, що їх сини, чоловіки, батьки ніколи не будуть забуті».

«Кожна така церемонія нагородження особисто для мене дуже болюча. Вручати матерям або дітям загиблих бійців ордени та медалі – неймовірно складно. У мене чимало нагород, але всі вони порівняно з нагородами, які будуть вручені сьогодні – пил,- сказав Борис Філатов. - Мій внесок нічого не вартий порівняно з тим внеском, який зробили загиблі хлопці. Вони – Герої».

Виступаючи перед присутніми на церемонії нагородження, Борис Філатов подякував бійцям «Кривбасу» за мужність і особливі заслуги перед країною.

Всього на церемонії нагородами відзначили понад сто осіб, в тому числі 12 бійців посмертно були нагороджені державною нагородою Орден «За мужність» 3 ступеня, понад 100 осіб отримали нагороди Патріарха всієї Руси-України Філарета «За жертовність і любов до України», близько 50 осіб отримали медалі 40-го батальйону «Кривбас» «Мужність. Честь. Закон».

На церемонії нагородження були відзначені заслуги Бориса Філатова. За допомогу батальйону «Кривбас» народного депутата нагородили медаллю 40-го батальйону «Кривбас» «Мужність. Честь. Закон».

«Ми багато раз допомагали різним військовим підрозділам і створювали добровольчі батальйони, але «залізний Кривбас» минулий Іловайськ та Дебальцеве, з честю витримав усі випробування, в моєму серці займає особливе місце. Я дякую всім бійцям і низько вклоняюся сім'ям загиблих солдатів», - наголосив нардеп.

Також нардеп зазначив недосконалість нагородної політики держави.

«Сьогоднішня церемонія нагородження – це запізніле визнання заслуг бійців цього батальйону. Щоб домогтися орденів для бійців «Кривбасу» командирові батальйону і його заступнику довелося довго оббивати пороги різних інстанцій. Це неправильно. Як неправильно і те, що людина, яка місяцями сиділа в окопах на передовій, не має медалі, в той час як багато воєначальників прикрашені орденами, наче новорічні ялинки», - додав Борис Філатов.