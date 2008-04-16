Соціалісти заявляють, що Генпрокуратура вводить в оману: Цушко не в Росії
15:48, 16 квітня 2008Політика
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Колеги особисто зв`язалися з екс-міністром
Заява заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна про те, що екс-глава МВС Василь Цушко переховується в Росії, не відповідає дійсності. Про це заявляє прес-служба Соцпартії України.
Колеги зв`язалися особисто з Василем Цушком, який підтвердив, що продовжує лікування в одній з клінік Німеччини.
Колишній керівник Міністерства внутрішніх справ сказав, що перед своїм від`їздом він був у Генпрокуратурі, давши всі необхідні свідчення. Крім того, у слідчих є всі координати Цушка і вони можуть зв`язатися з ним у будь-який момент, зазначає прес-служба СПУ.
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