Соціалісти заявляють, що Генпрокуратура вводить в оману: Цушко не в Росії

Заява заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна про те, що екс-глава МВС Василь Цушко переховується в Росії, не відповідає дійсності. Про це заявляє прес-служба Соцпартії України.

Колеги зв`язалися особисто з Василем Цушком, який підтвердив, що продовжує лікування в одній з клінік Німеччини.

Колишній керівник Міністерства внутрішніх справ сказав, що перед своїм від`їздом він був у Генпрокуратурі, давши всі необхідні свідчення. Крім того, у слідчих є всі координати Цушка і вони можуть зв`язатися з ним у будь-який момент, зазначає прес-служба СПУ.