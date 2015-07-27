Голова Конституційного суду Баулін, який потрапив у ДТП, перебуває у свідомості - ЗМІ (відео)

Про це повідомив виконувач обов’язків головного лікаря Полтавської обласної клінічної лікарня ім. Скліфосовського Олександр Олійник, передає Громадське.TV.

«Хворі у свідомості, контактні, але вони ще перебувають під дією снодійних препаратів, тому контакт з ними обмежений», - сказав Олійник.

Також в.о. головного лікаря повідомив, що після обстежень потерпілим у ДТП були проведені оперативні втручання.

Наразі пацієнти отримують лікування згідно з медичними протоколами. Стан пацієнтів залишається важким, але стабільним. Наразі прямої загрози життю немає, але далекоглядних висновків лікарі поки що не роблять.

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За словами Олійника, питання про транспортування до Києва зараз не стоїть – найближчим часом постраждалі будуть проходити лікування у Полтаві.

Як повідомлялося, ДТП сталася на 320 км автодороги «Київ-Харків» учора, 26 липня, близько 20.00.

Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan і Toyota Camry на місці аварії загинули двоє осіб: водій і пасажир автомобіля Nissan. Інший пасажир – хлопчик 2003 р.н. – отримав травми, несумісні з життям, і помер уночі в реанімації.

Дівчинка 2004 р.н., яка також була в авто, зараз перебуває в тяжкому стані та отримує медичну допомогу в реанімаційному відділенні Полтавської дитячої міської клінічної лікарні.

Водій та пасажир автомобіля Toyota Camry з важкими травмами також направлені до реанімації у Полтавську обласну лікарню.

Один з них – голова Конституційного Суду України Баулін. Він у момент аварії перебував на пасажирському сидінні.