ДАІ уточнила кількість загиблих у ДТП, в якому травмований голова Конституційного суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Полтавській області.

"26 липня близько о 19 год. 40 хв. на 320 км автодороги "Київ - Харків" сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. За попередніми даними, в селі Циганське зіткнулися три автівки Toyota Camry, Nissan Sunny і "ВАЗ-2108СПГ". Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan загинули на місці пригоди. А ще одна пасажирка цього ж автомобіля, водій та пасажир автомобіля Toyota отримали тілесні ушкодження. Травмованих госпіталізовано до лікарні", - повідомили у прес-службі.

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Разом з тим, у прес-службі УДАІ не уточнили, чи є голова Конституційного Суду Юрій Баулін серед постраждалих, лише зазначили, що потерпілі - громадяни України.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області інформували, що в ДТП на Полтавщині 2 осіб загинули та 4 травмовані.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих – голова КС.

Водночас у прес-службі Конституційного Суду УНІАН повідомили, що Баулін госпіталізований до лікарні в Полтавській області після автокатастрофи.