В Раді просять ЦВК вирішити питання щодо голосування переселенців на місцевих виборах

У зв’язку із цим партія «Відродження» звернулась за роз’ясненнями до Центральної виборчої комісії, і просить врегулювати проблему своїм рішенням.

Про це у вівторок під час прес-конференції в інформаційному агентстві «УНІАН» заявив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

Він нагадав, що право переселенців на участь у місцевих виборах закріплено в законі «Про статус тимчасово переміщених осіб», однак, цей момент не знайшов відображення в законі «Про місцеві вибори».

«Ми вже звернулись із листом до керівництва Центральної виборчої комісії, і просимо ЦВК в межах компетенції втрутитись в ситуацію, що склалась, і надати відповідні роз'яснення із приводу тлумачення даної норми закону «Про місцеві вибори», а також щодо можливості участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня внутрішньо переміщених осіб», - заявив Володимир Пилипенко.

Він наголосив, що народні депутати групи «Партія «Відродження» також підготували зміни до виборчого закону, за допомогою яких цю проблему можливо вирішити, і наступного тижня зареєструють відповідний законопроект у Верховній Раді.

В разі, якщо це питання не врегулює ЦВК, такі зміни до виборчого закону можуть бути розглянуті вже на осінній сесії Верховної Ради.

«Ця ситуація стосується майже 1,5 мільйонів українців. Це громадяни України, які виявили бажання жити в Україні, жити за українськими законами, фактично зареєстровані як тимчасово переміщені особи, тобто юридично пов’язані із певною громадою, тому вони повинні мати повне право брати участь у місцевих виборах як члени громад», - заявив Володимир Пилипенко.

«Ми також вже направили відповідні листи ОБСЄ, органам Ради Європи для того, щоб проінформувати світову спільноту про ситуацію, що склалась», - наголосив перший заступник голови партії «Відродження».