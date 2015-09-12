Філатов буде балотуватися від "УКРОПу" на посаду мера Дніпропетровська
17:47, 12 вересня 2015Політика
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Народний депутат України Борис Філатов буде балотуватися від партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" на посаду мера Дніпропетровська.
Борис Філатов / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено сьогодні на з'їзді партії в Києві.
Філатов виходив на відеозв'язок з делегатами з'їзду, оскільки перебуває у Дніпропетровську, де святкують День міста.
Також від "УКРОПу" на посаду мера Івано-Франківська буде балотуватися народний депутат Олександр Шевченко, Хмельницького - адвокат, громадський діяч Дмитро Йовдій, мера Запоріжжя - адвокат Ярослав Гришин.
Перша частина з'їзду партії "УКРОП" закрита.
Як повідомляв УНІАН, голова «УКРОПу» Геннадій Корбан буде балотуватися на посаду міського голови Києва.
Як відомо, вибори до органів місцевого самоврядування, міських, селищних, сільських голів відбудуться в Україні 25 жовтня.
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