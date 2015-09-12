Корбан балотуватиметься на посаду мера Києва від партії "УКРОП"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на з'їзді політсили.

Корбан зазначив, що на засіданні політради точилися довгі суперечки з приводу кандидатури на посаду мера Києва від партії “УКРОП”, оскільки всі розуміли, що “Києву потрібен добрий менеджер і управлінець”.

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За його словами, звичайно, що таким менеджером і управлінцем є бізнесмен, колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, але в нього у найближчий час немає бажання балотуватися на виборах.

За словами Корбана, було вирішено, що на виборах балотуватиметься він, оскільки на сьогодні “Києву потрібен добрий кризовий менеджер”.

Як відомо, вибори до органів місцевого самоврядування, міських, селищних, сільських голів відбудуться в Україні 25 жовтня.