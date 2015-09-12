Тимошенко: "Батьківщина" проти дострокових парламентських виборів і залишається в коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у своєму виступі під час третього етапу ХІІІ з'їзду партії.

"Сьогодні наша команда не підтримає проведення дострокових парламентських виборів", - сказала Тимошенко і додала, що ще не вичерпаний весь ресурс роботи нинішньої коаліції в парламенті.

"Не вичерпаний весь ресурс можливості формування професійного уряду", - сказала депутат.

Водночас вона зауважила, що “якщо дві найбільші фракції будуть зволікати з переформатуванням уряду, будуть зволікати з реформами і продовжить погрузати в корупції, тоді над країною постане дві дилеми: з одного боку — дострокові вибори, а з іншого боку — це жорстоке і, переконана, немирне повстання, до якого може сьогодні призвести та безглузда соціальна і економічна політика, той рівень корупції, рівень ставлення до армії, до наших військових, який сьогодні, на жаль, в Україні існує”.

Тимошенко підкреслює, що фракція партії буде залишатися в складі коаліції.

"Як би важко нам не було дихати в цій коаліції... ми будемо залишатися там", - підкреслила вона.

Тимошенко закликала своїх однопартійців зробити списки кандидатів на місцеві вибори відкритими для громадськості й оприлюднити у ЗМІ. Вона наголосила на необхідності прибрати зі списків тих, хто скомпрометував себе перед громадами.

Крім того, Тимошенко висловила думку, що “потрібно всю стратегію децентралізації і зміни до Конституції зробити окремим предметом змін до Конституції”.

“І не змішувати децентралізацію з виконанням умов щодо встановлення миру”, - сказала парламентарій.

Вона також зазначила: “Надання спеціального статусу Донбасу в цій Конституції — чи не є це легалізацією окупації тих земель, які сьогодні тимчасово захоплені агресором?”.