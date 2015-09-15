Завтра ВР має розглянути відставку Вощевського та Квіташвілі - Березюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після завершення засідання Ради коаліції за участю президента та прем'єра повідомив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Відповідаючи на питання щодо того, чи завтра розглядатимуться кадрові питання щодо Вощевського, Квіташвілі та керівника апарату ВР Валентина Зайчука він сказав: "Кажуть, що будуть".

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Водночас він зазначив, що кандидатури на ці посади ще не обговорювалися - їх обговорюватимуть завтра та післязавтра на Раді коаліції.

"Якщо люди написали свої заяви на звільнення, то ми не можемо їх не задовільнити. Вони самі ухвалили таке рішення", - сказав Березюк, і додав, що завтра йтиметься лише про питання звільнення, але не призначення на ці посади.

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Він уточнив, що за його інформацією, завтра йтиметься лише про Вощевського та Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман на погоджувальній раді повідомив, що цього тижня парламент розгляне кадрові питання стосовно керівника апарату Ради Валентина Зайчука, міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі і віце-прем'єра Валерія Вощевського.