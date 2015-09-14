Гройсман обіцяє, що Рада вирішить долю Зайчука, Квіташвілі і Вощевського вже цього тижня

Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман на погоджувальній раді.

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Спікер зауважив, що всі вони написали заяви за власним бажанням. "Ці питання ми маємо розглянути, кадрові, і відповідно ухвалити по ним рішення", - зауважив спікер.

Він також зазначив, що надіслав листи генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ та голові СБУ з тим, щоб на цьому пленарному тижня вони поінформували парламент про стан розслідування щодо заворушень біля Верховної Ради 31 серпня.

"Зараз я чекаю відповіді, в який день вони будуть готові поінформувати суспільство про хід розслідування цих трагічних подій", - сказав спікер парламенту.