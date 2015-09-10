Наступного тижня депутати можуть розглянути питання про відставку керівника Апарату ВР - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в Апараті ВР.

За його словами, це вже не перша заява Валентина Зайчука про звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України, але попереднім «не давався хід».

Співрозмовник УНІАН не виключив, що голова Верховної Ради України може вже в найближчі дні внести на розгляд ВР проект постанови про звільнення Зайчука.

Наразі такого проекту постанови не зареєстровано у ВР.

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Як відомо, відповідно до статті 8 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою. Кандидатуру на посаду керівника Апарату Верховної Ради України визначає і пропонує Верховній Раді голова Верховної Ради України. Відповідно до закону, керівник Апарату Верховної Ради України може бути достроково звільнений з посади Верховною Радою за його особистою заявою чи за вмотивованою пропозицією голови Верховної Ради України або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

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Постанова Верховної Ради про призначення на посаду чи звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України приймається відкритим поіменним голосуванням.

Довідка УНІАН. Валентин Зайчук народився 27 серпня 1949 року. З 2002 року є керівником Апарату Верховної Ради України.