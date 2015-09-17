Розслідування подій біля парламенту 31 серпня буде завершено у найкоротші терміни - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін сказав під час виступу в парламенті.

Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура України активно сприяє розслідуванню подій біля парламенту 31 серпня.

“Хочу вас запевнити, що слідство проводиться кваліфіковано, на високому професійному рівні”, - сказав він.

Шокін запевнив, що “слідство буде завершене в найкоротші терміни”.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

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Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.

Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.