Аваков назвав зіткнення під Радою, які забрали життя трьох військових, спланованим терактом

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час виступу в парламенті, доповідаючи про хід розслідування заворушень біля парламенту 31 серпня.

Аваков зазначив, що події під ВР 31 серпня були заздалегідь спланованою та організованою провокацією, метою якої, за однією з версій слідства, - масштабна дестабілізація ситуації в країні та занурення її у збройне громадянське протистояння.

За словами Авакова, є підстави вважати, що злочинний задум полягав у тому, щоб силами спеціально підготовленої групи осіб організувати масові заворушення під стінами ВР та використати це для маскування головного удару — кривавого теракту.

“За всіма наявними ознаками це був не випадковий кидок гранати, а частина єдиного плану з дестабілізації”, - сказав міністр.

Аваков зауважив, що вперше в історії України під час масової акції було вчинено терористичний акт із застосуванням бойової гранати.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.

Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.