Сьгодні визначиться перша красуня світу

Красуні з 88 країн світу візьмуть участь у конкурсі краси «Міс Всесвіт-2006», фінал якого пройде сьогодні в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), повідомляє радіо “Ера”. Кожна з цих дівчат стала королевою краси у себе на батьківщині. Під час відбірних змагань авторитетне журі вже обрало 20 фіналісток, імена яких тримаються в секреті до початку шоу.

За традицією його учасниці змагатимуться в трьох категоріях. Спочатку відбудеться «прохід» в купальних костюмах, потім – в вечірніх сукнях. Третім «пунктом програми» стане змагання, в якому чудові конкурсантки мають довести журі і глядачам, що вони не тільки красиві, й розумні: доведеться відповісти на ряд каверзних запитань ведучого. Корону переможниці цього конкурсу передасть «Міс Всесвіт-2005» – канадійка російського походження Наталя ГЛІБОВА.

Традиційно в обов`язки «Міс Всесвіту» входить благодійна діяльність. Наприклад, Н.ГЛІБОВА весь рік займалася в якості посла доброї волі залученням уваги громадськості боротьби зі СНІДом у світі. Конкурс «Міс Всесвіт» знову повернувся туди, де починався: в 1952 року він пройшов у місті Лонг-Біч, також розташованому у штаті Каліфорнія. Переможницею тоді стала представниця Фінляндії. Нинішній, 55-ї конкурс, транслюватиметься по телебаченню в 170 країнах світу.