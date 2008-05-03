Комуністи хочуть залишити російський флот в Україні «навіки»
Грач розпочав збір підписів
Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ почав збір підписів за те, щоб Чорноморський флот Російської Федерації «навіки залишався» в Севастополі.
Підписи почали збирати сьогодні після традиційної зустрічі кримських партизан, на яку з`їхалися партизани і члени їх сімей зі всього Криму, а також з України, Росії, Білорусі, повідомили УНІАН в прес-службі Кримського рескому КПУ.
Головний комуніст Криму заявив, що нинішня влада України «ятрить одну і ту ж незаживаючу рану – Севастополь». «Спочатку до Севастополя заходить американський корабель, що зустрічається народними пікетами, обуренням, а потім у результаті починається мусування розмов про якісь поетапні підготовчі заходи з виведення Чорноморського флоту з Севастополя. Це не просто розмови, це не просто психічна атака, це справжня війна, оголошена нашому народу проамериканським режимом. Якщо вони доб`ються того, що Чорноморський флот перебазується до Новоросійська, то це стане зрадою нас, слов`ян, здача східно-слов`янських, християнських позицій на користь чужої нашому духу ворожої євроатлантичної цивілізації», - заявив депутат.
«Тому сьогодні тут, на партизанській маївці в Кримських горах, оголошую про початок збору підписів проти виведення Чорноморського флоту з Севастополя. Виступимо за те і доб`ємося, щоб Чорноморський флот навіки залишався в місті бойової російської слави, в місті-героєві Севастополі», - заявив Л.ГРАЧ.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час візиту до Росії 15 квітня 2008 року передав главі МЗС РФ Сергію ЛАВРОВУ проект меморандуму про етапи і порядок виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України.
За словами В.ОГРИЗКА, консультації щодо порядку виведення військових формувань ЧФ з України планується провести в червні.
Разом з тим в МЗС РФ спростували інформацію про заплановані консультації, підкресливши неактуальність для російської сторони обговорення Меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту РФ з території України.