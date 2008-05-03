Комуністи хочуть залишити російський флот в Україні «навіки»

Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ почав збір підписів за те, щоб Чорноморський флот Російської Федерації «навіки залишався» в Севастополі.

Підписи почали збирати сьогодні після традиційної зустрічі кримських партизан, на яку з`їхалися партизани і члени їх сімей зі всього Криму, а також з України, Росії, Білорусі, повідомили УНІАН в прес-службі Кримського рескому КПУ.

Головний комуніст Криму заявив, що нинішня влада України «ятрить одну і ту ж незаживаючу рану – Севастополь». «Спочатку до Севастополя заходить американський корабель, що зустрічається народними пікетами, обуренням, а потім у результаті починається мусування розмов про якісь поетапні підготовчі заходи з виведення Чорноморського флоту з Севастополя. Це не просто розмови, це не просто психічна атака, це справжня війна, оголошена нашому народу проамериканським режимом. Якщо вони доб`ються того, що Чорноморський флот перебазується до Новоросійська, то це стане зрадою нас, слов`ян, здача східно-слов`янських, християнських позицій на користь чужої нашому духу ворожої євроатлантичної цивілізації», - заявив депутат.

«Тому сьогодні тут, на партизанській маївці в Кримських горах, оголошую про початок збору підписів проти виведення Чорноморського флоту з Севастополя. Виступимо за те і доб`ємося, щоб Чорноморський флот навіки залишався в місті бойової російської слави, в місті-героєві Севастополі», - заявив Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час візиту до Росії 15 квітня 2008 року передав главі МЗС РФ Сергію ЛАВРОВУ проект меморандуму про етапи і порядок виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України.

За словами В.ОГРИЗКА, консультації щодо порядку виведення військових формувань ЧФ з України планується провести в червні.

Разом з тим в МЗС РФ спростували інформацію про заплановані консультації, підкресливши неактуальність для російської сторони обговорення Меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту РФ з території України.