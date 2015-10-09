Росія заплатить високу ціну за свою агресію - Порошенко

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC, повідомляє прес-служба президента.

Відповідаючи на запитання стосовно того, яку ціль переслідує Путін в сирійському конфлікті, Порошенко зазначив: «Він хоче досягнути глобальної дестабілізації так само, як рівно 18 місяців тому, коли російські солдати з’явилися в Криму та розпочали "розкачувати" ситуацію і анексували Крим в стилі аншлюсу 1938 року, так само, як рівно 15 місяців тому, коли російські військові з’явилися на Донбасі...І зараз вони з’явилися в Сирії. Ціль – та ж сама. Втрачаючи економічну змагальність, внутрішню підтримку та внутрішню стабільність, Росія намагається дестабілізувати глобальну безпеку та порядок».

Глава держави нагадав, що від самого початку російської агресії, Україною були представлені незаперечні докази присутності в Україні російських регулярних військ, які діяли разом з терористами, яких підтримувала Росія постачанням важкої військової техніки, танків, ПЗРК, систем реактивного залпового вогню тощо.

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«Після російської агресії в Криму і на Донбасі була повністю зруйнована післявоєнна система безпеки в світі, яка заснована на Статуті Організації Об’єднаних націй і ефективному функціонуванні Ради безпеки ООН», - сказав президент.

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Він також охарактеризував ситуацію в Сирії як «повну дестабілізацію» внаслідок втручання російських військових.

«Я вважаю, що Росія отримає зовсім інший результат. Так само, як ми продемонстрували дієвість нашої координації з Європою, Сполученими Штатами і всіма трансатлантичними партнерами і зупинили російську агресію, і ефективним механізмом санкцій "попросили" Росію заплатити за абсолютно безвідповідальну, агресивну поведінку щодо України», - зазначив президент.