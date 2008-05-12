Київська ТВК усунула з бюлетеня обидва блоки–клони

Київська міська територіальна виборча комісія скасувала свою постанову про реєстрацію виборчого блоку «Блок Омельченка Олександра Олександровича» на виборах в Київську міську раду.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні столичного тервиборчкому на підставі отриманої заяви Київської міської організації партії "Народна влада" про вихід зі складу «Блоку Омельченка Олександра Олександровича».

Крім того, виборча комісія ухвалила рішення внести зміни до тексту виборчого бюлетеня і замінити назву «Блок Омельченка Олександра Олександровича» на «Київська міська організація Політичної партії малого і середнього бізнесу».

За рішенням КМТВК, скасовано реєстрацію кандидатів у депутати Київради, що висувалися партією "Народна влада".

У комісії також повідомили, що, згідно з прийнятим нею рішенням, у виборчому бюлетені на вибори до міської ради назву виборчого блоку «Блок Тимошенко – Київський прорив» (перший номер у списку блоку Віра ТИМОШЕНКО - УНІАН), зважаючи на рішення суду за позовом Блоку Юлії Тимошенко, буде змінено на «Київський прорив». (Блок "Київський прорив", зареєстрований для участі у виборах до Київської міської ради, був згодом перейменований у "Блок Тимошенко – Київський прорив" – УНІАН.)

Як повідомляв УНІАН, у бюлетені на вибори до Київської міської ради були зареєстровані два блоки з прізвищем ОМЕЛЬЧЕНКА у назвах: “Блок Олександра Омельченка”, який очолює екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, та “Блок Омельченка Олександра Олександровича”, створений за участі однофамільця колишнього міського голови столиці.

24 квітня ц.р. окружний адміністративний суд Києва за позовом кандидата в депутати Київради від “Блоку Олександра Омельченка” В`ячеслава НЕПОПА визнав реєстрацію “Блоку Омельченка Олександра Олександровича” неправомірною. Однак, через апеляцію на це рішення «двійник» залишився у виборчому бюлетені.

Екс-мер столиці заявляв раніше, що виборчий блок його однофамільця створений Олександром ПРУСОМ, який змінив своє прізвище на ОМЕЛЬЧЕНКО ще напередодні столичних виборів 2006 р.