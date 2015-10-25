У Мелітополі жителі отримують ЅМЅ із закликами голосувати за одну з партій – ОПОРА

Про це повідомляє громадське об'єднання ОПОРА на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, сьогодні, в день виборів, коли, згідно з чинним законодавством, заборонена будь-яка агітація, о 9-00 спостерігач ОПОРИ отримала sms–повідомлення: «Твій голос важливий! Прийди на вибори! Голосуй за № 3 міськрада СОЦІАЛІСТИ!».

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Крім того, в Мелітополі зафіксовано наявність агітматеріалів – зовнішньої реклами з символікою цієї політичної партії. При цьому вихідні дані: замовника, кількість надрукованих примірників, дана агітпродукція не містить.