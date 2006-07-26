ВР змушена буде виконати рішення про розпуск парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Верховна Рада України змушена буде виконати Указ Президента про її розпуск, якщо він його підпише.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні в інтерв’ю провідним інформагентствам та телеканалам країни.

“Указ виконають, - сказав Президент. - Я не дозволю будь-кому, починаючи із себе, порушувати Конституцію”.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері у зверненні до українського народу на Першому національному каналі голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що Верховна Рада не підкориться незаконному указу Президента України про розпуск парламенту. Він висловив упевненість, що у Президента немає підстав для розпуску парламенту.