До Херсонської обласної ради пройшли 7 партій

За підсумками виборів, до облради проходять 7 партій. Найбільшу кількість депутатів до ради проведе Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 18.

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Від «Опозиційного блоку» до обласної ради проходять 13 депутатів, від «Батьківщини» - 9, від партії «Наш край» - 7, Радикальної партії Олега Ляшка - 7, УКРОП - 6, «Самопоміч» проводить 5 депутатів.

В обласних організаціях партій зазначають, що остаточні поіменні списки ще не готові, оскільки багато кандидатів балотувалися одночасно до рад різних рівнів. Після того, як вони зроблять свій вибір, їхні місця займуть колеги-однопартійці.