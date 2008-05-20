БЮТ очікує посилення брудних технологій в останній тиждень перед виборами

Представники Блоку Юлії Тимошенко заявляють про застосування брудних технологій з боку своїх опонентів під час передвиборчої кампанії в Києві.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат України, член фракції БЮТ у парламенті, голова Оболонського районного виборчого штабу БЮТ на виборах столичного міського голови та депутатів Київради Остап СЕМЕРАК.

“В останній тиждень перед виборами ми очікуємо, що навала тих брудних технологій, пасквілів і брехні, котра супроводжує в Києві передвиборчу кампанію, і стосується нашої команди, буде посилюватися”, - сказав він.

Зокрема, за словами О.СЕМЕРАКА, зараз певні особи в столиці обходять помешкання киян і займаються “умовним підкупом виборців”. Вони представляючись представниками районних чи міського штабів БЮТ, беруть у виборців копію паспортів, підписують угоди про те, що за їхнє голосування в підтримку кандидата в мери від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, чи БЮТ, обіцяють виплатити 300 грн. Ці кошти ніби мають бути виплачені в інформаційних наметах, або районних штабах.

“Лише в Оболонський районний штаб за минулий тиждень прийшла сотня таких людей, які вимагали віддати їм ті кошти, які начебто представники штабу БЮТ пообіцяли”, - повідомив О.СЕМЕРАКА.

Він наголосив: “Ніхто з БЮТ не займається пошуком людей, які прийдуть і проголосують за якісь матеріальні блага”.

За інформацією, яка є у О.СЕМЕРАКА, за людьми, які займаються згаданим “підкупом виборців” стоїть Блок Черновецького. “Ниточки ведуть до політичного блоку теперішнього мера Києва ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказав депутат і додав, що про це поінформовано правоохоронні органи.

Інша чергова брудна технологія, як повідомив О.СЕМЕРАК, розповсюдження фальшивих випусків газет з неправдивою інформацією. Зокрема, представникам БЮТ вдалося встановити типографію, де надруковано випуск фальшивої газети “Вечірні Вісті” від 9 травня, яка розповсюджувалась на станціях метро і інформаційних “лжепалатках” БЮТ.

“Ця газета містить суцільні пасквільні матеріали і неправдиву інформацію. Ця газета була надрукована типографією, яка знаходиться в Оболонському районі за адресою вул. Новозабарська 2/6“, - повідомив він.

Представники БЮТ разом з представниками правоохоронних органів знайшли там під час огляду приміщень, крім залишків тиражу зазначеної газети, також фальшиві випуски з інформацією, що не відповідає дійсності, стосовно Блоку Кличка та особисто його лідера, про Народну Самооборону та Юрія ЛУЦЕНКА, а також про Володимира СТРЕТОВИЧА і Християнсько-демократичний Союз.

За словами О.СЕМЕРАКА, вдалося з’ясувати фірму, яка є власником цієї типографії, відкрита кримінальна справа органами МВС. Директор типографії, за його словами, зараз переховується.

Як повідомив народний депутат, компанія, якій належить типографія, “в певних колінах”, має відношення до одного з заступників голови КМДА.

“Виглядає таким чином, що міська влада відчуваючи свою поразку, не може знайти абсолютно інших нормальних аргументів для протистояння БЮТ і опускається до неприйнятних для демократичного суспільства методів”, - зазначив О.СЕМЕРАКА.