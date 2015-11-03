У партії УКРОП припускають, що СБУ вивезла Корбана до Києва

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі партії. "Ми допускаємо, що його можуть везти у Київ", - відзначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера УКРОП Геннадія Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

Учора, 2 листопада, Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Сьогодні, 3 листопада, СБУ вивезла Корбана у невідомому напрямку, судове засідання не розпочалося.

Як відомо, 3 листопада, о 8.40 сплив 72-годинний термін утримання Корбана під вартою.