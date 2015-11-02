Адвокат спростувала заяву ГПУ про невстановлення лікарями інфаркту у Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томчук сказала журналістам в залі засідань Новозаводського райсуду Чернігова, що розглядає подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

"Ми сьогодні дізналися, що фактично було застосовано катування до нашого підзахисного, оскільки майже дві доби він перебував без їжі, без води. Ви розумієте, що це таке, коли людина дві доби не може пити після того, як йому було діагностовано стан після інфаркту, і лікарі наполягали на терміновій госпіталізації", - наголосила Томчук.

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Вона сказала, що твердження Генеральної прокуратури про те, що лікарі не встановили у її підзахисного інфаркту, "не відповідають дійсності".

"У нас на руках є медичні документи, де чітко зазначено, що наш підзахисний вимагає госпіталізації", - заявила Томчак.

Вона підтвердила, що у медичних документах лікарі вказано, що Корбан потребує госпіталізації.

"У нас є відео, де лікар чітко зазначає, що цій людині потрібна госпіталізація, оскільки він бачить, що у нього був інфаркт", - сказала Томчук.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

Пізніше у партії «УКРОП» заявили, що у Корбана стався інфаркт, але 1 листопада слідчий Слідчого управління ГПУ Микола Макєєв стверджував, що жоден лікар не підтвердив інформацію про інфаркт у Корбана.